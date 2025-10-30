陸學者：經貿先行 台灣問題緩議

針對川習會未觸及台灣問題。上海東亞研究所研究員包承柯受訪指出，這並不代表台灣問題不重要，而是雙方選擇先處理急迫的經貿矛盾，為未來更高層次的戰略對話鋪墊。

包承柯指出，這次會面前，中美雙方團隊已在馬來西亞吉隆坡進行多輪磋商，重點圍繞美國對華海事物流與造船業301措施、延長對等關稅暫停期、芬太尼關稅與執法合作、農產品貿易及出口管制等議題，雙方就多項關切達成基本共識。「元首會談主要是確認這些共識、對外公布協議成果，重心仍放在經貿層面。」

廣告 廣告

他分析，當前中美都更關注政策調整與關稅安排等具體經貿問題，而台灣議題更為敏感、複雜。「台灣問題是中美關係的核心焦點，但在釜山會晤這樣的場合，很難坐下來深入討論。」包承柯指出，一方面川普行程緊湊，另一方面習近平剛抵達，雙方此次會面屬於「理念性溝通與後續安排」，不具備深入談判條件。

「不能說台灣問題的重要性降低了。」包承柯強調，正因台灣問題牽涉中國的核心利益與兩國長期戰略格局，未來仍需透過中美外交管道持續鋪墊。「中國外交部、中國駐美大使館都會與美方相關部門展開新一輪溝通與談判，為後續川普訪華做好準備。」

包承柯認為，川普已明確表態計畫明年訪問中國，屆時雙方將以更充分的準備、更廣泛的議題，展開深入對話。「這次釜山會議只是開端，為明年中美元首會談打下基礎。」

至於大陸近期連續釋出對台政策動作，包括紀念台灣光復80周年、新華社接連發表三篇促統文章、重慶市公安局對沈伯洋涉嫌分裂國家犯罪立案偵查等，包承柯指出，10月25日是台灣光復80周年紀念日，也是大陸集中表達對台政策立場的重要時間點。「可以看出，大陸對解決台灣問題的自信心更強，政策執行的節奏更穩，立場也更堅定。」