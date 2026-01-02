陸學者：美中必須降低台灣海峽競爭熱度

（中央社記者李雅雯台北2日電）復旦大學美國研究中心主任吳心伯表示，美中必須降低在台灣海峽的競爭熱度，倘若華府可發揮影響力確保台北不跨越任何紅線，北京也應展現誠意，減少在台灣周邊的軍事活動。

吳心伯於2025年12月31日在外交事務（Foreign Affairs）雜誌在線發表題為The Case for a Grand Bargain Between America and China（論中美大交易）文章，內容提及中美關係發展影響最為深遠的挑戰在於台灣議題。

吳心伯表示，美國總統川普（Donald Trump）不同於前任美國總統拜登（Joe Biden），非以「民主與威權之爭」看待中美競爭，其追求的是一種世界秩序、權力協調，尊重各自國家利益、避免衝突；顯然中美已有達成大交易的條件。

他提到，為了實現中美大交易，必須從貿易、投資等開始。中美經濟具備互補性，儘管經歷川普第一任期貿易戰、2025年4月對等關稅，中美貿易與經濟聯繫還是強勁；2025年雙邊談判成果可以延續，「互惠」是任何可能協議的基礎。

吳心伯強調這份互惠也適用於科技領域。他說，如果美國透過減少對中技術禁令以緩和科技戰，中國也可以在出口限制動作上有所克制，可以放寬對於稀土元素和關鍵礦物的出口限制。

在「給和平一個機會」段落中，吳心伯直言，美中在亞太地區地緣政治角力是達成大交易的主要障礙，雙方都應意識自身侷限性，中國可以擴大區域影響力，不過無法主宰亞太地區；美國無法阻擋中國做為區域大國的崛起態勢。

吳心伯提到朝鮮半島、南海等議題，點名台灣議題是中美關係未來發展最大的挑戰。他說，為了避免戰爭與達成大交易，中美必須降低在台灣海峽的競爭熱度，減緩目前圍繞台灣的軍事化趨勢。

他說，對於北京來說，守住底線又避免衝突的最佳路徑是堅持「和平統一」，表明武力不是首選手段，不過也不會接受任何形式台獨行徑。川普對於台灣議題展現顯著的戰略模糊，在這一問題上保持克制，有利於中美達成大交易。

吳心伯強調，華府可以也應該做更多，包括利用自身影響力確保台北不會跨越紅線（例如透過修憲追求法理獨立），或是重申「美國歡迎兩岸和平與和解」；倘若華府落實這些努力，北京也應展現誠意，減少在台灣周邊的軍事活動。

吳心伯於文末強調，川普與中國領導人習近平去年10月在釜山會晤，雙方均表達有達成重大協議的意願。川普規劃2026年到訪中國，習近平也很可能訪問美國，加上中國將主辦亞太經濟合作會議（APEC）峰會、美國將主辦20國集團（G20）高峰會議，如果北京、華盛頓可以利用這些時機跨越分歧、重啟雙邊關係，也將為世界其他地區提供穩定與機遇。（編輯：楊昇儒）1150102