陸學者：賴避談軍演 意識到嚴重性

賴清德總統1日發表元旦演講，在兩岸關係方面，指大陸擴張野心持續升高，呼籲朝野攜手，順利讓重要國防預算案通過。對此，大陸資深涉台學者包承柯表示，賴清德稱藉由通過預算達到保台，但實際是「保台獨」，對在野黨喊出團結也僅是因為預算案的策略性喊話，甚至演說內容避談剛結束的對台軍演，也是認識到這次軍演的嚴重性。

包承柯表示，賴清德的演講提到去年提出的「賴17條」與修改所謂國安法等內容，字裡行間仍透露出兩國論，維持與大陸對抗態度。但這次更多內容放在喊話與在野黨一起通過國防預算案，說是以此達到保台目的，但實際上卻是「保台獨」。

包承柯進一步說，如今兩岸力量的差距，即使台灣把全年GDP總額都投入到軍事防衛的預算上，也不足以改變大陸對台灣在武力軍事上的優勢狀況。

值得注意的是，面對大陸剛結束的「正義使命—2025」圍台軍演，賴清德演講中並未提及。包承柯表示，之所以不提及軍演，主要在於這次演習力道之大，是過去7次圍台演習中最嚴厲的一次，距離也更接近台灣本島，賴清德顯然已經看到事情的嚴重性，只是在維持台獨立場上，還是保持對抗態度。

包承柯說，賴清德前階段拚命立威打擊在野黨，現在拋出要團結合作，只是因為要通過國防預算案而已，只是一個策略性，而非真正對在野黨的態度改變。

就賴清德的兩岸表述，大陸國台辦發言人陳斌華1日以書面回應表示，賴清德講話充斥謊言妄言、敵意惡意，再度兜售台獨分裂謬論，煽動兩岸對立，重彈「民主對抗威權」老調，更批評在台實行威權統治，有何資格奢談民主、自由、公義、團結？

陸委會火速回應，指兩岸問題的關鍵，在於中共無視，甚至想要消滅中華民國的存在。但不論中共說什麼、做什麼，都不能改變中華民國要生存、要發展的堅定決心，不能改變中華民國已經存在115年，並在經濟發展與民主深化取得巨大成果的事實。