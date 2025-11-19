陸官員「手插口袋」曝光有玄機？日官房長官：攝影安排日方不知情

日本首相高市早苗首「台灣有事」言論引發中日關係危機，日本外務省派出官員赴北京溝通時，卻被媒體捕捉到陸方官員「手插口袋」 姿態送客，日本內閣官房長官木原稔今表示，當天陸方突開放攝影，日方對此「不知情」。

日方17日派出外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰赴北京溝通，18日與大陸外交部亞洲司司長劉勁松會面。當天大約下午2時左右，金井正彰一行離開大陸外交部時，劉勁松送其到門口，但被媒體捕捉到，劉勁松雙手插口袋、金井「低頭側耳」，疑似在聽翻譯說話，兩人並未握手，且神色凝重。而金井離去時一言不發，並未回應媒體提問。

《日本放送協會》（NHK）報導，當天會談結束後，平時禁止拍攝的大陸外交部大樓的區域，卻突然對媒體開放，導致媒體拍到劉勁松雙手插在口袋、面對金井的場面，引發外界議論。

木原稔今在例行記者會證實，日方事前並未獲悉這樣的安排，「這次媒體採訪安排並未與日方協調，對此我們已向中方提出正式申訴。」木原重申，陸方依其立場發表相關談話，但金井逐一反駁，並清楚說明日本政府一貫且明確的立場。」他透露，日方強烈表達對中國大陸發布赴日旅遊警示的不滿。

木原強調，日方願意保持對話管道暢通，「日中之間就各種議題持續進行對話，日本方面始終保持開放態度。」

