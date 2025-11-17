陸官媒批判高市為反日潮添柴火？日大使館向在陸公民發布安全警示

日本首相高市早苗日前有關「台灣有事」可能構成日本「存亡危機事態」發言，隨後大陸駐日外交官發表「斬首」言論，掀起中日外交風波。隨著大陸官媒持續對高市發動文攻，日本駐華大使館17日向在大陸的日本公民發布安全警示，表示考慮到近期日中關係，敦促日本公民留意自身安全。

日本駐華大使館17日在網站發布公告指出，有鑑於近期當地新聞對日中關係的報導，我們特此重申安全須知。公告稱，外出時，請務必提高警惕，注意周圍環境，留意可疑人員，並盡量結伴出行以確保安全。如果攜帶兒童出行，請務必格外小心。

廣告 廣告

公告列出幾點注意事項，包含尊重當地風俗，與當地人交流時注意言行舉止；留意周圍環境，避開人流密集的公共場所及其他日本人常出入的區域；如發現可疑人員或團體，請勿靠近，立即離開。

公告還附上「安全指南」手冊，以及日本駐華大使館的緊急聯絡資訊，表示「即使是在休息日與非營業時間，也會提供服務」。

北京強烈不滿高市有關「台灣有事」的發言，大陸官媒對高市發動鋪天蓋地的文攻，並透過各種民間交流領域反制施壓，目前已相繼透過外交部、文旅部、教育部發布相關公告，呼籲大陸遊客近期避免前往日本、民眾謹慎規畫赴日留學。

不過，相比官方持續拉高對立情勢，大陸民間目前的反日情緒還不明顯。像是在機場準備前往日本旅遊的大陸旅客仍相當可觀，日本動漫電影「鬼滅之刃」這幾天仍是單日票房冠軍。大陸民間是否掀起「反日潮」仍待觀察。

【看原文連結】

更多udn報導

捍衛母校名譽發400雞排 台大電機系學長驚人身分曝

62歲父退休金月領1萬9！20元也記帳省著花 網嘆沒房更慘

曾是台積電最年輕女主管 傳李文如跳槽輝達了

奇異果總是硬梆梆？1招天然催熟快速變軟變甜