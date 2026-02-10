陸官媒批台灣「數典忘祖」罵到自己人！中國外交部也用「Lunar New Year」

中國外交部有不少官方文稿都使用「Lunar New Year」。翻攝自中國外交部網



農曆春節將近，中華文化總會在對外宣傳春節相關活動時，英文名稱採用「Lunar New Year」，而非「Chinese New Year」，引發中國官媒發文抨擊，批評台灣文總「去中國化」甚至「數典忘祖」，不過，網友們卻發現中國外交部自身的官方英文文件中，長期以來同時使用「Chinese New Year」與「Lunar New Year」，形成耐人尋味的對比。

中國央視旗下節目《看台海》日前報導指出，春節在國際社會中的通用英文說法為「Chinese New Year」，並點名台灣文總刻意改用「Lunar New Year」去中國化，報導中還引述國民黨桃園市議員詹江村的說法，批評文總「數典忘祖」，強調春節是中國人固有的傳統文化，無須刻意更改稱呼。

央視批評台灣文總「數典忘祖」，卻被發現中國官方長期同時使用「Chinese New Year」與「Lunar New Year」。翻攝自X@李老師不是你老師

然而，有網友與旅義華裔作家李穎（網名「李老師不是你老師」）整理中國外交部歷年公開的英文資料後指出，中國官方其實長期混用「Chinese New Year」與「Lunar New Year」，並未一致採用前者。實際查詢中國外交部英文官網，可發現多篇正式新聞稿直接以「Lunar New Year」為標題，顯示該用語在中國官方體系內並非禁忌。

央視批評台灣文總「數典忘祖」，卻被發現中國官方長期同時使用「Chinese New Year」與「Lunar New Year」。翻攝自X@李老師不是你老師

此外，中國駐美大使謝鋒今年1月出席相關活動時，外交部發布的英文新聞內容，同樣使用「Lunar New Year」，而非「Chinese New Year」，再度凸顯中國官方在實際對外溝通中，並未排斥「Lunar New Year」這一說法。

