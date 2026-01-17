陸官媒讚蔡依林巡演「巨蟒藏傳統哲思」 登百度熱搜

華語流行天后Jolin蔡依林上月在台北大巨蛋舉辦《Pleasure》世界巡迴演唱會，斥資9億打造公牛、巨蟒等巨型道具。3月起也預定在大陸開唱，卻遭抖音網紅指控演唱會涉及「邪教」。不過，今（17）日上午有關蔡依林演唱會的話題登上陸網熱搜，原來是大陸官媒發文盛讚蔡依林演唱會的舞台設計。

蔡依林在 《 Pleasure》演唱會，登上巨蟒邊繞場與歌迷近距離互動。（圖／凌時差 提供 ）

今日上午，「央視盛贊蔡依林演唱會舞台」關鍵字登上了百度熱搜。據悉，《中央廣播電視總台》的「央廣夢想」官方帳號轉發蔡依林演唱會台北場的片段，並寫道，「蔡依林群新主題巡演《Pleasure》內地多場已獲批官宣！」

「央廣夢想」又指，「本次巡演，巧妙融入了豐富的中國文化意象與技藝，開場統領舞台的『巨蟒』，蘊藏著生生不息的傳統哲思，而中國神話中女媧靈蛇的意象，也與蔡依林金曲《美杜莎》的故事精妙融合，以靈動的蟒身承載著華夏傳說裡的神秘氣韻，實現了中西神話在當代舞台上的對話」。

「央廣夢想」在官方帳號轉發蔡依林演唱會片段。 （圖／翻攝 抖音 ）

而大陸網友對官媒的「表態」反應相當熱烈，許多人留言表示，「期待天后演唱會」、「高質量（品質）演唱會大家都愛看」、「謝謝官方的支持與認可」、「支持蔡依林」。

早前，曾參加《超級星光大道》的梁曉珺，以網紅身份「斯理亞」拍片，惡意解讀蔡依林的演出內容為「宣傳邪教」，讓演唱會主辦單位忍無可忍出面喊告。

