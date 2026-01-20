陸官媒踢爆多地菜商偷用「含毒農藥」 村民驚吐：不吃當地蔬菜

大陸官媒近日踢爆，多地業者違規銷售大陸明令禁止及限制使用的含毒農藥，部分菜農更在蔬菜種植中使用這些有害物質。調查發現，業者透過偽造生產日期、更換包裝等方式規避監管，嚴重威脅民眾的食安。

記者在菜園發現含克百威的農藥。（圖／翻攝《財經調查》）

大陸《央視》總台節目「財經調查」去年接獲爆料稱，在湖北省天門市岳口鎮，有人在蔬菜上使用農藥呋喃丹（即克百威）。記者前往當地實地調查，剛進村便聞到刺鼻農藥味，並在菜園發現十多包標示「克百威含量1%」的「克百·敵百蟲」農藥。

克百威是一種廣譜性殺蟲、殺線蟲劑，屬含毒農藥。大陸官方明確規定，不得用於蔬菜、果樹、茶葉和中草藥材。且據大陸農業農村部規定，含克百威製劑產品自2024年6月1日起禁止生產。

當地村民透露，農藥施用多在夜間進行，「一般是晚上打藥，白天不敢打，味道讓人受不了」。村民更坦承，不會吃當地生產的蔬菜，「菜都賣到外面去了，打了藥，菜都長得快，看上去漂亮」。

七屋巷村村民稱不會吃當地生產的蔬菜。（圖／翻攝《財經調查》）

《財經調查》記者在黑龍江、河南、雲南等地的農資市場調查時，也發現含毒農藥流通情況普遍。在黑龍江植保資訊交流暨農藥械交易會上，參展商謹慎地向記者兜售克百威，表示「不敢大量賣，賣多了容易出事」。

另外，一家自稱銷售克百威的線下門市銷售人員承認，雖然國家禁止生產克百威，但他們販售的農藥生產日期全偽造成2024年生產。一間名為「碩滿堂」的農資店店員強調，「老客戶我就敢賣，新客戶不敢賣」。且除克百威外，毒死蜱、甲拌磷等禁用農藥同樣在市場流通。

根據大陸農業農村部公告，自2022年9月1日起，撤銷甲拌磷、甲基異柳磷、水胺硫磷、滅線磷原藥及製劑產品的農藥登記，禁止生產。已合法生產的產品在品質保證期內可以銷售和使用，自2024年9月1日起禁止銷售和使用。

克百威等含毒農藥流通情況普遍。（圖／翻攝《財經調查》）

然而，鄭州江南農資經營部工作人員明知禁令仍向記者販售甲拌磷，因擔心被查不在店內擺設，且從不零售，都是整箱發送給客戶。

記者在雲南省紅河州建水縣小曠野村紅薯種植區，發現不少標明甲拌磷的農藥袋和農藥瓶。種植戶表示，為提高產量確實使用甲拌磷殺蟲，購買管道不公開，商家透過更換外包裝躲避監管。種植戶更透露使用違規農藥是為控制生產成本，「國家提倡用低毒，用一次高毒的效果頂用三次低毒」。

報導稱，儘管官方展開整治行動，從停止高毒農藥生產到農資店清理整頓，仍有個別種植戶為壓縮成本違規使用明令禁止農藥，個別商家為牟利隱蔽銷售高毒農藥，呼籲相關監管部門進一步加強巡查。

