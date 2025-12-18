陸官校友總會捐助認養金 臺北榮服處感謝善行

記者吳典叡／臺北報導

為感謝陸軍官校校友總會日前慷慨捐助榮民遺孤認養金，並持續深化榮民眷服務照顧網絡，臺北市榮民服務處處長黃信仁今（18）日率同仁拜會該總會，祝賀新任總會長姜國慶履新，並特別感謝羅際琴前總會長於12月7日捐助榮民遺孤認養金6萬元，挹注遺孤生活與就學所需，展現退伍軍人社團關懷照顧弱勢榮民遺眷的心意。

本身也是陸軍官校校友的黃信仁強調，陸軍官校校友總會及各縣市分會，長期投入公益服務與社會關懷，是深具指標性的退伍軍人社團之一。臺北市榮服處未來亦將持續結合轄內各退伍軍人社團力量，用心推動榮民及眷屬各項服務照顧工作；並感謝校友總會多年來對遺孤認養及公益事務的支持，讓整體服務網絡更臻周延完善。日前也有一位不具名的榮眷深受善啟循環的感召，主動到榮服處櫃檯捐助遺孤認養金2萬元，以實際的行動化為對榮民遺眷的關懷和支持，善行令人感動。

姜國慶表示，校友總會將延續歷任會長所奠定的良好基礎，持續發揚黃埔精神，關懷校友及榮民眷屬福祉，並將遺孤認養視為重要公益使命之一，期盼未來持續與榮服處攜手合作，共同守護榮民遺孤的成長與未來。

臺北市榮服處感謝陸軍軍官學校校友總會捐助榮民遺孤認養金， 開啟善的循環。（臺北市榮服處提供）