陸官校長拜會智榮基金會 感謝助清寒學子圓夢

記者孫建屏／高雄報導

陸軍官校校長譚少將今（22）日拜會智榮基金會董事長施振榮及執行長葉紫華，代表學校誠摯感謝施振榮伉儷慷慨捐贈筆記型電腦，提供清寒家庭就讀陸官學生學習運用，並承諾未來每年入學的清寒子弟亦能持續受惠，充分展現企業家關懷教育、扶助弱勢的社會責任。

拜會期間，譚校長代表學校敬贈感謝狀，並分享陸官近年在校務發展、教學創新與人才培育等方面的努力與成果，雙方交流氣氛熱絡。

施振榮亦分享其參與「榮邦計畫」及支持「灣聲樂團」的寶貴經驗，強調以「王道精神」為核心，透過科技與文化並進，不僅讓世界看見臺灣在科技領域的實力，也讓臺灣的音樂與文化被世界聽見，展現深厚的人文底蘊與軟實力，更對陸官招生、學生培育議題表達高度關心，與譚校長進行多方面深入交流。

譚校長也親自邀請施振榮伉儷，日後南下參訪陸軍官校，同時期盼由其長期支持、享譽國際的後龍國小扯鈴隊及福星國小武術隊，能於明年校慶活動蒞校演出，以及灣聲樂團未來到官校進行表演交流。

此次拜會不僅展現產學與公益攜手合作的良好典範，也彰顯陸軍官校致力於培育優秀人才、關懷清寒學子的教育理念，為軍事教育與社會共好注入正向力量。

