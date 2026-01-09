陸官與高大策略聯盟 聚焦AI

記者孫建屏／高雄報導

為深化校際合作關係，陸軍軍官學校與國立高雄大學昨日正式完成第二週期策略聯盟協議簽署，雙方將特別聚焦於結合國軍發展需求，擴大在人工智慧（AI）與無人機相關課程、技術研發與應用實作等面向合作，回應現代軍事科技化與智慧化發展趨勢。

簽約典禮在陸軍官校舉行，由陸官校長譚少將與高大校長陳啟仁代表雙方完成簽署，象徵雙方合作邁入新階段。兩校第二週期策略聯盟，將在延續首期合作成果的基礎上，持續推動學術交流、資源共享及共同辦理大學社會責任（USR）計畫，並進一步強化合作深度與實務導向。

陸官指出，高大的特色課程特別適合軍校生培養「治理能力、法治素養、科技理解與災防實務」，有助於現代軍官由戰術層次走向戰略與制度層次，進一步提升整體指揮與決策能力。同時，透過跨校課程選修、教師共同授課與研究合作，雙方將促進軍校生與一般大學生在科技、工程與系統應用上的交流學習；雙方亦將鼓勵教師結合學術研究與實務需求，攜手投入AI、無人載具及相關應用技術發展，強化學研成果對國防建設與社會發展的實質貢獻。

陸官與高大昨日完成第二週期策略聯盟協議簽署，象徵雙方合作邁入新階段。（陸官提供）

陸官譚校長（左）與高大陳校長代表雙方完成簽署。（陸官提供）