陸客不來台就炒股救股價 「購物站天后」海撈4500萬遭起訴

[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導

經營兩岸觀光事業的寶德利集團捲入炒股風波，集團總裁、人稱「購物站天后」的張雅琍，先前為拉抬公司股價，在2017年與2019年涉嫌與股市炒手廖昌禧等人合作，以連續成交等方式製造交易活絡假象，總計獲利約4500萬元。涉嫌違反《證券交易法》，台北地檢署今（28）日對張雅琍、發言人寧國輝與廖昌禧等6人，依《證交法》操縱股價等罪提起公訴。

寶德利集團總裁張雅琍涉嫌炒股遭檢方起訴。（圖／寶德利集團官網）

據了解，58歲的張雅俐原先經營旅行社，在陸客來台風潮時曾與購物店合作，打造旅遊、消費一條龍的經營模式，創下一天上百團觀光客消費的輝煌成就。張女在2012年入主前身為祥裕電子的上櫃觀光公司寶得利（5301），將其轉型成禮品、精品與珠寶設計的批發零售公司；曾創下單店單月業績超過3億元的驚人紀錄。

廣告 廣告

起訴指出，由於兩岸自2016年起關係轉差、陸客來台人數銳減，導致公司營收重挫。張雅琍和寧國輝為避免公司股價受打擊，遂與炒手廖昌禧、廖的女友魏莉儒等人合作，在2017年10月24日至12月8日間，藉由人頭帳戶連續高買低賣，將股價從19.75元哄抬至40.6元，獲利261萬元，加上擬制性獲利4452萬元，共計獲利4713萬多元。

張女等人意圖在2019年3月至8月故技重施，再度以連續高買低賣，拉尾盤買進等方式拉高股價，然而卻在同年7月底遇到中國宣布禁止陸客來台自由行，公司董事會決議減資彌補虧損，發布重訊後導致股價大跌，虧損650萬多元，擬制性獲利493萬多元，共虧損156萬多元。

全案經檢察官調查後，認定張雅琍、寧國輝、廖昌禧等人皆是2次炒股的共犯，今日依法對6人提起公訴。

更多FTNN新聞網報導

一通電話就騙走一生積蓄？ 萬安反詐實戰講座教你怎麼判斷！

高雄3歲男童罹白血病等無病床逝世！家屬崩潰「捐贈者都找到了」 陳其邁回應了

徐春鶯涉詐欺、反滲透法遭羈押 卓冠廷示警國民黨修法：害台門戶洞開

