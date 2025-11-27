陸客不來將導致奈良鹿大滅絕？ 林氏璧：搞不清楚是不是在反串

針對日本首相高市早苗的「台灣有事」相關言論，中國政府推出赴日旅遊禁令，試圖透過打擊日本觀光產業的方式，迫使高市早苗放棄相關立場。有台灣政論節目就針對中國旅客停止前往日本旅遊一事進行討論，認為相關現象可能導致「奈良鹿的滅絕」。 圖 : 翻攝自日本首相官邸

[Newtalk新聞] 日本首相高市早苗因日前發表的「台灣有事」相關言論遭到中國政府猛烈批評，北京當局也祭出旅遊限制令，試圖透過打壓日本觀光產業的方式，迫使高市早苗收回相關言論。近期有政論節目以「奈良鹿大滅絕？中國客不來了！高市毀滅家鄉觀光經濟」為標題，討論中國旅遊限制可能對日本觀光業造成的影響。然而，日本旅遊達人林氏璧卻透過 Facebook 發布貼文，質疑該節目「是不是在反串」。

林氏璧透過貼文指出，高市早苗在 9 月 22 日出席自民黨黨魁候選人參選演說活動時，就曾針對奈良公園的鹿以及外國觀光客發表看法，並表態支持實施更加嚴格的外國人相關政策。高市早苗在演說活動中表示，她是奈良出身、大和之國長大的女人，「正因如此，我無法不關心奈良公園那 1460 多頭梅花鹿」。

高市早苗稱，近年來，許多外國觀光客在前往奈良公園參觀時，會用腳踹鹿、揮拳嚇鹿，甚至有遊客將日本神社的鳥居當成單槓攀爬遊玩，對破壞日本人珍視事物的外國觀光客表示不滿。高市早苗指出，日本歡迎來自世界各地的觀光客，且各產業也面臨人手不足、需要外國勞動力支援的窘境，「但我們仍須循序漸進，不能操之過急，否則將加劇日本社會氛圍的緊繃」。

高市早苗強調，隨著赴日工作、旅遊的外國人持續增加，造成日本民眾不舒服的現象也變得愈加頻繁，「雖然日本人擅長忍耐，但日常積累的不滿也不應被忽視」，承諾將針對外國人相關政策進行檢討，「我也將嚴肅思考如何打造與外國人和平共處、相互體諒的社會」。

林氏璧表示，高市早苗早已透過公開的演講活動，表達自己對外國旅客的立場，認為在中國政府的旅遊限制令下，可能造成日本民眾不適的外國觀光客已經大幅減少，「少一點旅客去欺負奈良鹿，奈良鹿不就已經成功被救了嗎？我已經有點搞不清楚這個節目是不是在反串了」。

