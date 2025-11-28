陸客不來撐不住？日本燒肉店PO報表 生意好到「爆錶」

（記者許皓庭／綜合報導）日本首相高市早苗近日提及「台灣有事」言論，引發中國不滿，隨後宣布暫緩團客赴日旅遊。近日日本大分縣別府市一間經營 54 年的老字號燒肉店，則因一則貼文掀起討論。業者在 X 平台貼出單日業績報表，自嘲「中國觀光客消失快撐不下去」，但照片中顯示當天接待超過 200 名客人，實際生意與貼文內容全然相反，不少網友直呼「被騙了」。

這家知名店家「別府燒肉春香苑」於 26 日 PO 文，稱因中國祭出暫緩赴日旅遊措施，以致客源減少，還在文末加上一個哭泣顏文字。貼文一度吸引大量網友留言關注，不少人誤以為店家受到政策波及。其後，業者在留言區補充，這是一則「反串」貼文，因語氣不明確造成誤解，特別出面道歉說明。

但網友迅速注意到貼文附上的報表內容，當天店內共有 98 組客人、總計 227 名消費者，整體營業狀況相當亮眼。從表格資訊來看，不僅沒有減少客流，反倒呈現客滿狀態，與反串內容形成強烈對比，也讓這則貼文瞬間在社群平台瘋傳。

店家後續接受《NewSphere》採訪時指出，春香苑多年來深受當地居民支持，主要客群一直以日本本地人為主，並不倚賴中國遊客，也沒有因旅遊政策出現營收下滑。「其實我們完全沒感覺到什麼變化。」業者強調，他們的營運並未受到政策衝擊。

該貼文截至目前累積超過 1083 萬瀏覽、1640 則留言，還被按讚逾 2 萬次、轉發超過 2300 次，社群討論熱度持續攀升。部分網友覺得反串手法幽默，也有人批評容易造成誤導，認為店家應更謹慎處理公開貼文內容。

