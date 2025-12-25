陸客不來 故宮參觀人數大跌

故宮博物院參訪人數不斷下滑，根據統計，108年度故宮參訪總488萬1635人次、購票人次315萬8087，114年度故宮總參訪人次截至8月222萬5808人次、購票人次115萬3240，不僅總參訪人次下降，購票占比從64.69％下降至51.81％，顯見故宮非購票參訪人數增加，卻沒有帶動總進場人次。立委提醒，故宮參觀人數下滑，購票人次也下降，這是一個警訊。

故宮過去外籍旅客以港澳大陸佔多數，2015年高達116萬人次，隨著近年兩岸關係不佳，陸客不來，今年截至11月，港澳大陸參訪僅剩5萬5354人次。外籍人士參訪故宮最多為韓國的27萬834人次，其次為日本26萬6184人次。

廣告 廣告

故宮今年迎來百年院慶，南北院總參觀人次逾350萬，相較疫情前國內外訪客參觀比率大概五五波，今年國內觀眾比例高於外國訪客，整體大概為六四波，故宮分析主要跟入境旅客人數跟宣傳有關。

購票收入部分，108年度決算數為8億5294萬元，受到疫情影響，觀光旅遊參訪人次大幅降低，110年度僅剩下3667萬元：111年10月起逐步解封，取消入境人數限制，故宮門票收入止跌回升，111年度略增至6980萬元，112與113年度亦分別成長至3億677萬元及3億7595萬元，仍未回到疫情前水準。

立委葉元之說，故宮參訪人次不斷下降，最主要原因就是民進黨政府對故宮跟觀光都不重視，整天只顧著搞意識形態，推動去中國化，根本沒有思考如何增加外國觀光客來台灣的誘因跟行銷，不僅故宮參觀人數下滑，就連購票人次也呈現下降趨勢，這是一個警訊。

立委葛如鈞表示，門票收入占比下降，故宮應該加速數位轉型，拓展多元收入來源，例如推動數位典藏商品、文創發行、文物授權聯名，甚至建立鼓勵社會捐款制度，讓文化價值不僅止於展示，更能轉化為實質支持，走向永續經營模式。