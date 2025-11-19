陸客不去日本改去南韓 網友冷回「來了也沒什麼好看，拜託別來」

大陸禁止陸客赴日旅遊之後，不少陸客出國旅遊的首選，改成南韓。但是南韓網友似乎並不高興，紛紛在網路上留言「拜託別來」。

隨著近期中日關係緊張，大陸方面要求旅客近期不要到日本旅遊，於是南韓成為熱門的替代方案。不過有不少南韓網友表示，他們並不歡迎大陸遊客。

據大陸「瀟湘晨報」報導，在大陸要求民眾，不要去日本旅遊後，陸客的熱門外國旅遊地次序，已經重排。從已經下單的國際及地區機票票量來看，南韓在11月15日到16日，已經取代日本，成為陸客首選的境外旅遊地。此外，包括泰國、香港、馬來西亞、新加坡、越南與印尼的機票預訂量，也大幅增加。

廣告 廣告

分析認為，大陸方面從去年11月起，對南韓試行免簽政策，再加上南韓政府今年9月29日起，對大陸團客試行免簽，推動大陸飛南韓航線的客運量增加。

不過在南韓網路媒體的評論區中，不少南韓網友表示，他們並不歡迎中國旅客到南韓。有些南韓網友甚至直接用翻譯軟體留了「來了韓國也沒什麼好看，拜託別來」的留言。