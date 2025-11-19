陸客不去日本「台人撿便宜」 住1晚省300元至1000元
中國大陸近期呼籲民眾不要前往日本旅遊，意外為台灣旅客帶來實惠。根據觀察，日本多家住宿網站紛紛調降房價，有民眾住大阪4晚比一週前省下約1000元台幣，北海道飯店一晚原本超過3000元台幣，現在只要2000元初。旅遊達人分析，目前正值雪祭正式開始前，加上陸客減少，日本住宿業者開始出現賣壓，房價降低約2至3成，台灣旅客因此可以用更優惠的價格享受日本旅遊。
中國大陸呼籲民眾近期不要前往日本旅遊，影響了當地大陸旅客人數，台灣人卻因此發現現在瀏覽訂房網站時住宿價格變得更加便宜。以北海道札幌的東橫INN為例，現在住一晚約2000元台幣，但在過往秋冬旅遊旺季時，房價都超過3000元台幣，現在訂房一晚可省下1000元台幣。
有計劃前往大阪的旅客陳先生表示，他住了4晚，與上週訂房時相比差了1000多元台幣，雖然並非住高級飯店，而是較為平價的住宿，但一晚差了近300元台幣，算是相當可觀的差額。另有旅客在半個月前訂了新宿飯店，3晚約10000多元台幣，現在價格已降至8900多元台幣，透過取消再重新訂房，省下約2000元台幣。
旅遊達人傑西大叔分析，因為陸客減少，又正好碰上雪季正式開始前的幾週，短期房價下降了2至3成。他表示，冬季熱門的北海道去年12月均價普遍超過5000元，長期房價有略微下降，連鎖品牌都還有4000元以下的房價。短期部分在11月底則出現大促銷，呈現有賣壓的價格。他建議旅客可以查看一些較難預約的項目，如火車與餐廳，看看是否有釋出空位。
日本車公司社長大阪大叔指出，在觀光景點或一些較為熱鬧的地區，中國客確實比較少，減少約5成以上。日本當地旅遊業者觀察到，景點的陸客約少了5成，飯店住宿的陸客約少了3至5成。不過大阪大叔強調，由於大陸客很多都是在地旅遊，採用一條龍服務，對本地旅遊業者的影響不會太大。
大阪大叔進一步解釋，中國人使用他們自己中國的平台，然後使用在日本的中國人經營的巴士公司，因此對日本本地的旅遊業實際上影響不大，雖然有些影響但不至於讓日本感到痛苦。儘管部分空房賣不出去也是損失，但並非所有房價都下降，建議旅客多比較才能撿到便宜。
