陸客不滿埃及海關只刁難中國人，全體高舉中國護照！網驚「邪教啊」。圖／翻自@whyyoutouzhele

近日有一名中國客指出，他在1月31日於埃及開羅機場，辦理出境手續時，他指控遭到埃及海關刁難，而且是故意對中國人找碴。隨後他請現場所有被攔下的旅客高舉護照，全都是中國護照。這消息之後在網上傳開，但有不少網友直呼：「乍看以為是某邪教！」

一名中國遊客反映，1月31日他在埃及開羅機場辦理出境手續，但卻遭到海關攔下，要求他到另一道關卡重新檢驗。這名遊客不滿地表示，他既非非法滯留，也沒有帶任何菸酒，所以他不懂為何自己會被埃及海關攔下，並要求他重新檢驗。

這位旅客說，當時他排在檢驗道的最後一位，於是他請大家全都高舉護照「讓我拍一下給大家看看」，這時所有人員都舉起護照，全都是中國護照。這位旅客就說，這「證明」埃及海關只刁難中國人，整列中只有一對阿拉伯夫婦，但其他旅客全是中國人。這位旅客也強調，他請大家拿起護照，不是想要強調戰狼，而是要讓大家看看，一整排幾乎都是中國人。

這位旅客就說，這「證明」埃及海關只刁難中國人，整列中只有一對阿拉伯夫婦，但其他旅客全是中國人。圖／翻自@whyyoutouzhele

該位旅客說，海關解釋他被攔下的原因是「容貌與護照照片不符」，所以海關再做進一步比對，最後他成功通關，也沒有被要求交罰款，並順利登機。但該旅客稱，還是有其他中國人被罰款幾百塊人民幣到1千元人民幣不等。

隨後這段消息，引發網友熱議，網友們紛紛直呼：「大家高舉中國護照，還以為是某邪教！」、「竟然沒在現場唱國歌！」、「一定是中國人『前科』太多，埃及海關才要仔細檢查。」、「這會比舉起美金有用嗎？」



