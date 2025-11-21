陸客力挺「禁日旅遊令」！日網驚曝「車站1奇景」嗨了

國際中心／于士宸報導

日本新任首相高市早苗延續前首相安倍晉三的既定路線，先前拋出「台灣有事即日本有事」的強硬說法，展現出力挺台灣的明確立場。此舉讓中國外交部大為不滿，14日緊急發出聲明，呼籲中國公民「近期暫勿前往日本」，消息一出大批中國旅客紛紛取消、改期機票，避免赴日旅遊。沒想到，近日就有日本網友曬出街景照片，只見本該忙碌的車站前卻空蕩蕩，空氣相當冷清，引起原PO驚嘆，好奇表示「中國人都消失了嗎？」，貼文曝光後掀起一陣熱議。

日本網友曬出「池袋」街景照片，只見下午3點的站前廣場外空無一人，畫面相當冷清。（圖／翻攝自Ｘ ）





日相高市早苗日前指出，若台灣遭到侵略，日本也將陷入存亡危機，自衛隊就能行使集體自衛權；此番「台灣有事」發言引起中國不滿，積極呼籲公民「近期暫勿前往日本」，聲稱「在日中國人安全受到威脅」，並允許民眾免費退票或改期，意圖阻擋國人赴日，以向日本施壓。消息一出，引發中國大量遊客退訂機票潮，根據統計，中國飛往日本班機訂單至目前已減少將近50萬。然而，日本當地國民針對中國政策影響卻不以為然，日前就有日本網友曬出知名景點「池袋」車站前的奇景，只見下午3點的站前廣場外空無一人，畫面相當冷清，原PO還不忘高喊：「中國人都消失了嗎？」，邀請民眾可以利用下午時間多多來池袋，「那裡人煙稀少，非常舒服！」。貼文曝光後，掀起網友熱議，留言表示：「我在池袋住了將近半個世紀，很少見到這麼冷清的人」、「我該去逛逛嗎？好久沒去了」、「這是我第一次見到池袋這麼空曠……真是難得一見的景象」。

日本首相高市早苗「台灣有事」發言，引發日中關係緊張。（圖／翻攝自高市早苗X）





然而，日本野村綜合研究所也警告，若中國旅客減幅重演2012年釣魚台事件規模，日本觀光消費恐在未來一年減少高達1兆7900億日圓（約新台幣3600億），將對整體市場造成明顯衝擊。經濟安全保障大臣小野田紀美也指出，觀光業同樣可能成為中國經濟制裁的風險來源，日方必須提前思考如何分散依賴、降低衝擊。分析認為，若中日關係短期難以改善，日本或許得把握此時調整觀光客結構、擺脫過度依賴中國市場的契機，但究竟是產業轉型的開始，或是觀光收入與就業面臨新一波危機，仍有待後續觀察。













