陸客反日湧南韓旅遊 網見他「登濟州島拉屎」超崩潰

一名疑似中國籍的女性竟要求年幼孩子直接在步道旁脫褲排便。（圖／翻攝自漢拏山國立公園官網）





日本首相高市早苗日前在國會提及「台灣有事」相關言論，引發中國政府強烈不滿，不少中國旅客因此臨時取消赴日行程，改將旅遊目的地轉往南韓。然而南韓部分景點近期卻頻傳中國遊客不當行為，引起當地民眾不小困擾。

韓媒《朝鮮日報》報導，濟州島漢拏山國立公園的官方檢舉留言板最近出現一篇引發熱議的貼文，標題直指「如何處理在漢拏山隨地大便、又吵鬧喧嘩的中國人？」貼文者並上傳兩張照片，指出自己在城板嶽步道上親眼看到，一名疑似中國籍的女性竟要求年幼孩子直接在步道旁脫褲排便，事後僅擦拭便迅速離開，排泄物就留在現場。

該名網友表示，他睽違兩年重訪漢拏山，明顯感受到外國遊客增加，其中以中國旅客行為最讓人頭痛。他痛批：「國立公園是重要自然資源，但卻有人在裡面隨意便溺，這種行為若不加以制止，恐怕只會越來越嚴重。」

留言板上的其他民眾也指出，在步道大聲喧嘩、隨手丟棄垃圾的，多半是中國籍遊客。而且這並非個案。南韓媒體整理指出，僅今年就出現多起類似事件，包括4月有中國籍旅客在南韓公車上吸菸，被司機制止；10月一名疑似中國籍的孩童在濟州海岸排便；同月首爾景福宮也傳出一名70多歲中國遊客在宮牆旁排便。

據《每日經濟》統計，近期南韓已累積至少4起涉及中國旅客的「隨地大便」爭議，當地輿論對此反應強烈，呼籲政府與旅遊單位強化管理與宣導，以避免影響景點品質與國際形象。

