陸客吃不開？中國人「這一招」在日本裝台灣人 網狠酸：直接辱華

[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導

中日近期因日本首相高市早苗的「台灣有事」發言，造成兩國關係緊張，中國政府也呼籲民眾「暫時避免前往日本旅遊」。近日，一名網友在Threads上發文表示，有中國遊客為了避免在日本因中國人的身分遭到排擠，所以用「台灣護照套」包裹在護照外，偽裝成台灣護照，引發網友討論。

中國遊客為了避免在日本因中國人的身分遭到排擠，所以用「台灣護照套」包裹在護照外，偽裝成台灣護照。（圖／外交部官網）

一名中國網友在社群上公開分享，自己購買了印有「中華民國」、「TAIWAN」的護照套，並直接把它套在原本的中國護照外，藉此聲稱能讓「旅遊更順利」。此外，他還分享淘寶上有販賣一樣的日本護照套，提供給其他人參考。

廣告 廣告

對此，有一名旅日僑胞將貼文轉傳至Threads上並寫下，「中國人請不要使用台灣人或日本人護照！」貼文一出，瞬間引來網友不滿表示，「直接辱華！」、「中國人來這招？中國沒叛國罪嗎？」、「這行為真的很噁心，嘴上討厭台灣跟仇日，但又要裝台灣人跟日本人。」



更多FTNN新聞網報導

中方3誤判導致下不了車 中日關係下一個觀察時間點曝光

日中緊張 國安人士：中國祭出7大複合式威脅

中國遊客減少？日燒肉名店曝業績 實情讓網友全愣住

