陸客喊卡北海道不怕！台灣遊客狂湧店家感動：謝謝支持

日本首相高市早苗7日在眾議院接受質詢時提到，若「台灣有事」伴隨對方使用武力，例如以戰艦進行海上封鎖，可能構成日本能夠行使集體自衛權的「存亡危機事態」。中國外交部14日隨即呼籲民眾避免赴日旅遊，多家中國航空公司也宣布前往日本機票可全額退費或免費更改行程。

根據《STV札幌電視台》報導，在中國發布旅遊警示滿10天之際，北海道各大景點在「勤勞感謝之日」三天連假最後一天依然人潮洶湧。札幌市豐平區羊之丘展望台現場舉辦栗山町「由栗芋」烤地瓜免費發送活動，前50位民眾從一早就排起長隊，遊客邊享用邊直呼「太幸福了」。

展望台副主管齋藤圭介坦言，過去中國遊客佔比不低，確實開始留意中國旅客是否會因此減少，對未來發展感到憂心，但目前情形仍待觀察。

函館朝市業者對中國旅遊限制的反應則截然不同。記者詢問是否造成衝擊時，店家明確回答：「我們完全沒有受到影響。疫情前這裡也不是只靠中國客，現在世界各地的遊客都有。」另有業者強調，近來台灣旅客明顯增加，「我們有很多台灣客人，非常感謝他們的支持！」當記者追問生意狀況，店家爽快回答「OK的！」

實地觀察顯示，大量台灣遊客在市場拍照購物，現場氣氛熱鬧。受訪的台灣旅客熱情回應：「我們從台灣來！日本真的很棒！」當地觀光協會指出，目前來自台灣、東南亞及歐美的遊客穩定成長，使影響相對有限。

美瑛町的白金青池同樣湧現大量遊客，藍色池水在低溫下結成薄冰，吸引觀光客駐足拍照。然而當地長期面臨「觀光公害」爭議，有日本遊客坦言：「人潮若能少一點會更好，旅館價格到處都在飆升，我們也因此減少出遊。」

整體而言，雖然中日地緣政治爭端迅速波及民間觀光動能，但從北海道多個景點的現場狀況來看，觀光人潮仍維持穩定。當地業者普遍認為短期內衝擊有限，以台灣旅客為主的東亞客群持續支撐當地觀光市場。

