陸客喊「飛機要爆炸」 全機折返安檢大延誤…警：疑精神紊亂人士

香港快運（HK Express）一架1月28日從香港飛往常州的航班發生驚魂事件。一名大陸籍女乘客在準備起飛時突然大喊「飛機要爆炸」，導致飛機緊急折返進行全面檢查，延誤超過3小時才重新起飛，更有部分乘客因安全疑慮選擇不再搭乘。

乘客收拾行李離開機艙。（圖／翻攝《新快報》）

根據《新快報》、《中國新聞週刊》等陸媒，當時人在飛機上的乘客李粒（化名）憶述，當飛機進入起飛跑道滑行階段時，機艙內一名女乘客先是表示，「東西落在下面了」要求下機，機組人員上前安撫溝通。

廣告 廣告

但該名女子堅稱，「東西很重要，我要下去」，隨後大聲喊出「這個飛機要爆炸了」，迅速引發機艙內騷動，讓不少乘客大為驚慌。

坐在前排的乘客注意到，該女子手機鏡頭被膠布遮住，這一細節讓部分乘客更加不安。隨後機上廣播通知所有乘客下機，但未說明具體原因。多名自稱為該航班乘客的網友發布的影片顯示，乘客陸續收拾行李排隊離開飛機。

乘客們等待重新安檢。（圖／翻攝《新快報》）

下機後警方分別向該名女子及其他目擊乘客了解情況。李粒的同事聽到其他乘客轉述，該女子告訴警方提出緊急下機要求是因為覺得「被人跟蹤」。

香港警方回覆當地媒體時表示，拘捕一名持大陸護照的40歲女子，涉嫌違反《航空保安條例》。警方經調查後相信不涉及刑事成分，案件列作「發現懷疑精神紊亂人士」處理，涉案女子清醒後送往醫院檢查。

空服員則告知乘客不會更換飛機，所有人需重新接受安檢，但多名乘客仍有疑慮。李粒表示，他們得到的回應只有2個選擇—聯繫訂票平台退票，或重新安檢、等待再次登機。

在安全疑慮未被打消的情況下，李粒與同事最終選擇放棄當晚行程，改搭隔天航班。據她了解，當晚至少有21名乘客未再登機，選擇在機場留宿，改搭其他班機。李粒稱，不要額外賠償，只希望盡快全額退票。她隨後證實，機票已全額退款。

該航班於晚間9時20分許離港。（圖／翻攝《大風新聞》）

航班資訊顯示，事發的UO272航班原計劃於下午5時40分起飛，20時05分抵常州。受事件影響，航班當晚延誤3個多小時才起飛，最終於晚間9時20分許離港。

對此，香港快運回應，上述航班在香港國際機場滑行期間，因一名乘客提出緊急要求，飛機按既定程序折返，按照標準安全及保安程序安排所有乘客下機。

完成全面檢查後，確認符合再次出發的安全標準，飛機重新起飛，於當晚降落常州。對於不繼續行程的乘客，航空公司已作出安排，包括提供其他航班選項。該航司強調，乘客及機組人員的安全是他們的首要考慮。

延伸閱讀

2025年經濟成長估8.63%創15年新高！超車韓國新加坡

黃仁勳現身輝達尾牙！揭輝達與聯發科合作開發晶片

影/輝達尾牙今登場！黃仁勳受訪鬆口「擴大在台布局」