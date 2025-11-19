陸客團愛店慘！逾千人取消訂房 業者大嘆：生意不用做了

中日關係緊張，大陸政府14日呼籲民眾避免赴日旅行後，這幾天大量陸客紛紛取消機票、訂房，日本愛知縣的「蒲郡經典飯店（蒲郡クラシックホテル）」因為交通方便，深受陸客、旅行團喜愛，但自從雙方關係緊張後，光11月就有28個旅行團、總計1000名陸客的訂房被取消，讓業者擔憂今年的生意恐怕都沒得做了，希望政府儘快平息這場紛爭。

據日媒《CBC電視台》報導，大陸政府呼籲民眾避免赴日的影響已經產生，蒲郡經典飯店指出，從16日開始陸續收到中國旅行社、散客取消訂房的通知，光是11月的訂房，就已有28個旅行團取消，總計人數達到1000人。

蒲郡經典飯店代表竹內惠子表示，雖然2012年時因為釣魚台爭端，中日關係也一度緊張，但當時造成的影響遠沒有現在嚴重，這次多數預定都已把最終名單送來，結果還是被要求取消，且中方認為是政治因素導致，因此都要求免除取消的費用，讓他們非常困擾。

竹內惠子指出，蒲郡經典飯店有約一半的住客來自中國，此次引發的爭端對他們來說打擊相當大，所有觀光業者都會受到衝擊，希望政府能夠儘快平息紛爭。

不過名古屋車站前的萬豪酒店則說，他們只有約15％的住客來自中國，多數都是個人訂房，並非旅行團；中日關係緊張後，他們還是有接到新訂單，暫時未對他們造成影響，但仍會留意未來動向，關注最新訂房狀況。

