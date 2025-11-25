陸客大退潮！赴日旅遊最佳時機到了？達人「直球回答」實測數據曝光

記者李育道／台北報導

中日關係緊張，大量陸客取消前往日本旅遊。（示意圖／翻攝自pixabay）

近來中日關係緊繃，日本首相高市早苗日前談及「台灣有事可能構成日本存亡危機」後，引發中國不滿，中國外交部領事司並呼籲公民「近期暫勿前往日本」。隨後，《南華早報》引述資深航空分析師指出，自11月15日起，中國航空公司約有49萬1000張赴日機票遭取消，其中上海出發航班退票比例最高，損失達數十億人民幣。在大量陸客縮減赴日旅遊後，不少台灣網友開始討論，是否正是前往日本的「好時機」。

旅日達人林氏璧今（25）日於臉書發文透露，有網友詢問「中國祭出日本旅遊警示後，東京人潮是否變少？住宿是否更便宜？很想趁勢衝一波。」林氏璧直接回覆「問就是衝」，並表示當大家還在猶豫、查詢時，「機票又少好幾張了，取消釋出的便宜住宿又被訂掉好幾晚了」。

事實上，林氏璧過去也曾提到，在中國旅客大幅取消赴日行程後，一些以中國旅客為主要客源的住宿點，確實出現房間釋出、價格下修的情況。他分享，有朋友在飯店提供「免費取消」的條件下，重新訂到更便宜的房價；但也有人反映「沒有太大感受」，顯示情況會因地區與旅客結構而有差異。

林氏璧指出，若原本選擇入住的地區，中國旅客比例較高，被釋出的空房較多，確實有可能看到房價鬆動；但若旅館本來就不以陸客為主，價格變動可能就不明顯。此外，若入住日期臨近，又遇上大量取消，業者自然會調降價格求售。他以12月初東京池袋為例，查到每人每晚約3,172至5,900日圓（約台幣635至1,200元）的房價，「確實有點甜」，上野、銀座、淺草亦略有鬆動，不過新宿仍維持較高價格。

根據日本官方統計，訪日旅客中，中國旅客占比約23%。林氏璧分析，若以100人來算，將23%的中國人拿掉，街上還是有77個人，很難看到全空的景象，況且還有很多是本地人，因此能感受到人少的效果可能很有限。但在東京、大阪、京都等中國旅客比例高的地區，感受可能會比較明顯。他也補充，日本政府2023年的統計顯示，台灣旅客分布廣泛，在47個都道府縣中，多數地區的「外籍旅客過夜數」仍以台灣旅客居冠。

