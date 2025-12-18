陸客少了也沒差？ 台人赴日暴增 11月觀光人數創新高

東京淺草寺雷門。（圖／翻攝自Google maps）





日本首相高市早苗發表「台灣有事」言論，引發北京反彈並呼籲旅客取消赴日行程，導致11月中國赴日觀光客確實較10月明顯減少。不過，包括台灣在內的其他國家旅客加速湧入，使11月赴日觀光人數仍年增逾10%，創下歷史新高。

經常聚集大量觀光客的東京淺草，向來是到東京必訪的熱門景點，不過最近卻傳出，中國旅客人潮明顯減少。淺草和服租借店老闆今井庄司：「我自己的感覺是，營收大概下滑了兩到三成左右。」

隨著中國旅客減少，淺草和服租借店生意受到衝擊，業者也對後續營運感到不安。

在中日關係持續緊張的情況下，截至11月，來自中國的赴日旅客約56.26萬人，只比去年同期成長3%，成長明顯放緩。

抹茶甜點專賣店店長宇都實菜：「現在幾乎已經看不到團體客，只剩下零星的自由行旅客，一天大概只有一、兩組而已。」

雖然中國旅客變少，但包括台灣在內的其他國家旅客卻加快腳步湧入日本，讓11月赴日旅客總數仍然年增10.4%，再度創下歷史新高，其中台灣赴日旅客增加到54.24萬人，幾乎追上中國，成為日本第二大觀光客來源，也顯示出，中國呼籲民眾避免赴日的相關措施，對日本整體觀光業影響仍然相對有限。

