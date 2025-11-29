陸客少了會降價？日飯店員工搖頭 「一句話狠甩中國巴掌」吸730萬觀看

國際中心／陳慈鈴報導

受到禁日令影響，前往日本旅遊的中國旅客大幅減少。（示意圖／資料照）

日本首相高市早苗的「台灣有事」說，持續發酵。中國當局對此表達強烈反彈，並祭出「禁日令」企圖對日本觀光造成影響，受到不少中國人響應。但日本現況如何呢？有日本飯店業者近日就表示接到詢問是否因為中國客減少而降價的電話，當下以一句話回應，直接狠狠打了中國一巴掌。

魚漿夫婦近日在臉書粉專分享在X上熱門討論的貼文，第一則是來自日本飯店業，有想要預約的客人致電詢問是否會提供大降價優惠，飯店員工表示沒有這個打算。對方繼續追問，「那個…某國人不來的問題還是存在吧？像Goto活動時那樣，客人減少的話，不就不得不降價嗎？」飯店員工則回應：「不，雖然這樣這麼說有點失禮，不過最近反而因為某國客人變少，預約反而增加了喔。」對方才悻悻然的表示：「明白了。」實際查看原始貼文可以發現，瀏覽數超過730萬，某國正是所謂的「中國」。

另一則貼文則是來自一間日本九州大分縣的燒肉餐廳「別府燒肉春香苑」，業者表示：「來自中國的觀光客沒了。快撐不下去了。請救救我」；接著寫道「明天休息」並附上真實業績。原來，業者是因為一天來了98組、227位客人，累到撐不下去。

貼文曝光後，網友紛紛表示，「覺得人少＝會大減價到底邏輯怎連的？怎像中國因為消費降級沒人要買所以大家下殺一片，然後沒賺到錢死的更快」、「日本也體驗到了沒有陸客的美好」、「最近去（日本）發現中國遊客減少很多，多很多歐美遊客，最多的還是台灣人，還以為人在台灣」、「雖然講某國但大家應該都知道是哪一國，畢竟原文就是寫中國」。

