陸客拍片稱「中國台灣」被禁入境2年 劉世芳：請按照台灣法律
一名大陸籍梁姓男子去年申請赴台觀光，遭民眾檢舉梁男在小紅書發布的旅遊影片稱「中國台灣」，被移民署以惡意貶損中華民國尊嚴為由，拒絕入境2年；儘管梁男事後提訴願，今年仍遭行政院駁回。對此，內政部長劉世芳今（9）天表示，任何人到台灣來，請按照台灣人的法律規定，從事任何合法合規的活動。
立法院內政委員會今天邀請內政部長劉世芳、國土署長蔡長展、交通部次長陳彥伯就「加速落實人本交通環境-檢討『永續提升人行安全計畫』執行現況、簡化審核行政流程及協助地方政府改善行人安全設施之精進作為」進行專題報告並備質詢。
劉世芳會前接受媒體訪問，針對陸客稱「中國台灣」遭移民署拒絕入境2年，劉世芳表示，任何人、外國人只要申請到台灣來，都要按照我方的《入出國及移民法》或大陸地區人民到台灣等相關規定。
劉世芳強調，踏上台灣土地，當然要按照台灣的法律跟規則，所以不管是提行政訴願，或受到移民署禁止再入境，政府都是依照規定來辦理；同時她也呼籲，任何人到台灣來，請按照台灣人的法律規定，從事任何合法合規的活動。
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