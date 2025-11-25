陸客改去韓國旅遊「竟當眾排便」韓國人一看怒了

日本首相高市早苗本月7日在國會備詢時表示，若台灣有事可能構成日本存亡危機事態，日本有權行使集體自衛權出動自衛隊。此番言論觸及中國敏感神經，北京當局隨即祭出多項反制措施，包括發布赴日旅遊警示、暫停進口日本水產品，以及在黃海進行實彈演訓。受此影響，大批中國遊客紛紛取消日本行程，轉而湧入南韓旅遊。

根據韓媒《朝鮮日報》報導，一名南韓網友在濟州島漢拏山國立公園官網留言板發文，標題為「在漢拏山隨便拉屎、高聲歌唱的中國人，有什麼辦法能對付他們？」該網友表示，睽違兩年重訪漢拏山城板嶽步道，發現外國遊客明顯增加，其中以中國遊客最令人困擾。

該網友指出，在白鹿潭至杜鵑花避難所之間的步道上，親眼目睹一名疑似中國籍女性帶著約6至7歲的孩童，該孩童竟在花圃旁脫褲排便。事後該女性僅為孩童擦拭，便將排泄物留在原地離去。網友表示，國立公園為南韓重要國家資產，應當妥善保護，呼籲相關單位嚴正告知中國遊客此類行為將受到處罰。

事實上，類似事件在南韓並非個案。也有民眾在濟州島龍頭海岸目擊一名疑似中國籍女性觀光客，讓幼童蹲地排便，事後不僅未清理排泄物，還將使用過的濕紙巾直接丟入海中。同月，首爾景福宮神武門外圍石牆附近，一名70多歲中國籍遊客被拍到在草叢間排泄。

韓媒《每日經濟》統計指出，近期南韓境內發生的中國遊客隨地便溺案例至少有4起。此外，今年4月還發生疑似中國籍遊客在公車內吸菸，遭司機制止後將香菸扔出窗外的事件。當地輿論強烈要求政府與旅遊單位加強管理，以維護景點品質與國際形象。

