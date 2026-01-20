陸客暴跌也不怕 2025外國旅客訪日突破4000萬人次創新高

2025年3月10日，日本東京淺草寺前，仲見世商店街的櫻花與觀光人潮。路透社



日本政府今日（1/20）公布最新數據顯示，2025年訪日外國旅客人數約達4270萬，首度突破4000萬人次的歷史新高紀錄。同時，去年12月來自中國的訪日旅客數僅約33萬，較2024年同期銳減45%。

綜合日本媒體報導，日本國土交通大臣金子恭之在內閣會議後的記者會宣布上述消息，並預計2025年大多數國家及地區的訪日旅客數將創歷史新高。「從所有的國家和地區來看，（去年）12月份的旅客人數較2024年同期有所增長，達到約360萬人次，創下歷史新高。」

由於日本政府以2030年將訪日外國旅客數提升至6000萬人次為目標，金子恭之強調，為達成此目標，2025年外國旅客突破4000萬人次屬於重大成果。該數字大幅超過2024年3687萬人次的紀錄。

去年外國旅客在日本的消費額也達到約9.5兆日元（約合1.9兆台幣），創下歷史新高。金子恭之表示，未來除持續推動各國和地區旅客訪日外，「我們還將繼續努力實現永續觀光發展，包含吸引高消費族群（訪日）、解決過度觀光等議題。」

然而，去年12月中國訪日旅客數則出現自2022年1月新冠疫情爆發後的首度負成長。日本首相高市早苗去年11月於國會答詢時，提及「台灣有事」可能會構成行使集體自衛權的「存亡危機事態」後，中國政府祭出多項經濟及外交反制措施，並呼籲民眾暫緩赴日旅遊。

但共同社與時事通信社也指出，隨著日中航線相繼減班，日本國內飯店出現團客取消訂單的情況，大型百貨公司的免稅銷售額亦轉為負成長，恐將對2月春節期間整體訪日旅客人數及消費金額帶來影響。

