陸客沒了？日人振奮「東京街頭空曠舒服」 他：拍錯地方

近期大陸及日本關係緊張，大陸官方連續發布旅遊提醒、航空公司也同步開出「日本航線免費退改」，如今有日本民眾就分享一張池袋車站空蕩蕩的照片，直呼：「池袋竟然這麼空曠舒服！」不過旅日達人林氏璧卻不這麼認為，並一語道破真相。

（示意圖／photoAC）

前幾天有日本民眾在社交平台X上傳照片，可見11月19日下午3時的池袋車站，平日出現幾乎空無一人的罕見景象，內文寫道：「中國人消失了？下午三點，池袋卻空蕩蕩，相當舒適，歡迎大家來玩！」

不過旅日達人林氏璧卻不這麼認為，他分析，原PO的照片是東武鐵道池袋站西口出來，但其實池袋站東口的人潮才會比較多，很多人應該擠在東武百貨中，他也說：「應該要去觀光客更多的地方照照看吧。」

林氏璧覺得，除了拍照地點，時間也是相當重要的，「我看前幾天有人照晚上的淺草說都沒人，淺草本來晚上人就很少好不好，所以我超愛去晚上夜遊淺草寺的。」

