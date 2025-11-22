陸客消失「東京池袋空無一人」？ 旅遊達人笑揭真相
（記者洪承恩／綜合報導）在中日關係升溫、陸客赴日旅遊急速縮減的背景下，日前一張「池袋站西口空無一人」的照片在社群瘋傳，引發外界揣測是否因為大量中國旅客退訂造成街頭冷清。不過旅日達人林氏璧與指出，該畫面其實與陸客減少關聯不大，原因是池袋西口本來就不是觀光客主要活動區，更常被視為流浪漢聚集與風俗店林立的地帶，人潮在平日向來稀疏。
照片由日本網友於19日下午拍攝，只見池袋西口前方廣場空蕩安靜。他在貼文中驚呼「中國人消失了嗎」，並附上相簿截圖證明不是AI生成。由於剛好碰上大批中國旅客響應官方呼籲取消赴日行程，畫面一度被解讀為觀光人潮驟減的象徵。
圖／有日本網友在X上分享這張照片，詢問是否是受到中日關係的影響，導致沒有遊客、一片冷清。（翻攝X）
旅遊達人林氏璧看過照片後表示，該處是東武鐵道池袋站西口，他自己經常從東口進出，延伸到太陽城的那段商圈才是人潮集中的熱門區。他直言「西口平日就沒什麼人」，建議若要觀察觀光客數量，應前往東出口或中央出口，才能更具代表性。
示意圖／東京是著名的旅遊景點，平時來往遊客絡繹不絕。（擷取自免費圖庫Pixabay）
大量在地居民也留言補充實際狀況。有人指出西口常可見許多街友，附近還有風俗業店家，因此原本就不是旅行團或自由行會造訪的地方；也有人提到中國旅客多分布在北口附近，那裡才會看到中文傳單、等人區或宗教團體活動。另有居民說，天氣轉冷後，多數人直接走地下街，自然讓地面空間看起來更冷清。
除了地點本身特性，多名熟悉池袋的人也提醒，比較人潮時「時間點」也很關鍵。例如淺草白天熱鬧，到了晚上自然安靜，若只看單一時段的畫面，很容易被誤導。甚至有網友分享自己多年經驗，坦言「池袋西口我平日下午常常走，就是這個樣子」。
