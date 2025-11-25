陸客減少衝擊觀光？日媒直擊北海道現況 業者笑了：台灣人很多

國際中心／游舒婷報導

中國對日本發出旅遊警示，提醒國民避免前往日本，外界好奇是否影響日本當地的觀光產業。日媒就實地觀察了北海道的狀況，發現人依然很多，其中就包括了許多台灣遊客。

日本媒體「STVニュース北海道」實地走訪北海道，在中國對日本發布旅遊警示後，函館朝市的人潮沒有影響，被記者問到中國遊客減少是否對生意造成衝擊，有業者說本來函館朝市的遊客就來自世界各地，幾乎完全沒影響，還有業者說「有很多台灣旅客來」。

另一方面，北海道札幌市豐平區知名的「羊之丘展望台」人潮也滿滿，除了日本民眾之外，也有許多國外觀光客，不過展望台的負責人吐露了擔憂的心情，表示該地之前有許多中國客到訪，有點擔心未來中國觀光客減少的狀況。

中國對日本發布旅遊警示後，陸續傳出有近50萬張機票遭到取消，甚至根據統計，截至24日上午10時，已有12條中日航線取消所有航班，包含名古屋、福岡、札幌、大阪等地，不過實際觀察社群媒體，仍有不少中國觀光客入境日本，並讚「入境相當順利」，就目前觀察，中國觀光客減少對日本當地觀光也沒有造成太大的影響。

