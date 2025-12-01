陸客減少重創生意？ 日本旅遊業者照忙：影響不大

日相高市早苗有關「台海危機」的發言，令中日關係陷入僵局，中方要求民眾避免赴日旅遊，日本觀光產業憂心受到衝擊，不過，經過2個星期後，業者發現，陸客雖然減少，但受到的影響並不大，因為有其他國家的遊客補上，日本民眾也願意出門旅遊，業者生意依舊強強滾。

台韓遊客補空缺、國內客回流 生意依舊強強滾

日本京都賞楓名勝永觀堂往年的外國遊客中，有7成來自中國，今年因為中日關係緊張，幾乎看不到陸客身影，永觀堂人員說，原本擔心會受到影響，但實際感覺影響並不大，相對地國內遊客反而回流了！

除了國內遊客增加，來自其他國家的旅客也絡繹不絕上門消費，業者生意依舊強強滾，和服租賃業者觀察，台灣和韓國的客人增加了，感覺日本客人也變多了；函館朝市業者也說，就我個人而言生意完全沒問題，有很多台灣的遊客來光顧。

台海危機兵棋推演恐重創日 自衛隊死傷逾4千

日相高市有關台海危機的言論，令中日關係陷入緊張。有日本專家認為，中國經濟環境嚴峻，民眾不滿升高，對外強硬姿態是為了把國內不滿的砲火轉向對外。

美國智庫「戰略與國際研究中心」CSIS發布有關「台海危機」兵棋推演報告，一旦台海遭到封鎖，能源儲備恐在7到20週內枯竭，雖然在美軍介入後，得以維持補給，但中美之間可能爆發衝突，並重創日本。

CSIS高級顧問馬克‧坎西安示警，中國恐將攻擊駐日美軍基地，此外，若中國判斷這次攻擊會導致日本參戰，他們可能會先發制人攻擊自衛隊基地；CSIS推估，在「日本維持中立，但允許美軍使用基地」的情況下，日本自衛隊死傷人數恐達到4662人。

即便如此，日相高市組閣以來，內閣支持率居高不下，最新民調顯示11月民調支持率達到75%，已連續2個月維持在7成以上，其中有將近7成民眾，期待政府推出的經濟政策。

國際中心／巫文嘉 編撰 責任編輯／陳盈真

