陸客爆量湧向南韓！民眾目睹母子登山步道「脫褲排便」扔花田…氣炸曝照

國際中心／綜合報導

南韓網友在濟州島漢拏山目睹，疑似中國籍母子在登山步道旁脫褲排便。（圖／翻攝自漢拏山國立公園官網）

中國大批旅客蜂擁至南韓旅遊，雖促進當地觀光，不過，南韓民眾卻感到相當困擾，日前就有民眾在濟州島漢拏山親眼目睹，一名疑似中國婦人指示年幼的孩子在登山步道當眾脫褲排便，且擦完屁股就溜了，造成當地環境髒亂。由於近期中日關係緊張，大量陸客轉移至南韓遊玩，相關事件因此再度浮上檯面。

該位民眾在濟州島漢拏山官網「建議」中留言，翻譯後大致為，民眾在9月30日攀登了漢拿山的城板岳步道「距離上次來這裡已經兩年了，外國遊客的數量明顯增加了。其中中國人最讓人頭疼，他們尖叫、亂跑、亂丟垃圾。然而，最令人震驚的是他們下山時的行為。」

民眾接著說，在白鹿潭杜鵑花田涼亭之間的步道中間，親眼看到一個婦人抱著一個大約六至七歲的孩童站在路邊「我

好奇她在幹嘛，結果發現花壇裡竟然有糞便……她竟然脫到只剩內褲，正在排便。」

民眾驚訝喊到「我的天啊……我知道中國人無知、不顧他人感受，而且很沒素質。但是，他們怎麼可能，在我們國家公園、我們國家遺產，必須保護和傳承的地方，在我們引以為傲的美麗漢拿山上，在我們盛開的杜鵑花田裡找到糞便呢？」

民眾呼籲相關單位，必須明確公告「告知中國人，他們的擾亂公共秩序行為會受到嚴厲懲罰。他們應該分發規則、讓人們填寫詳細的個人資訊並簽署保證書，承諾不違反任何規定，且應該收取入場費」

民眾也附上當時照片，「我當時正要路過，拍了張照片。他們只是擦了擦孩子的屁股，就把糞便留在了原地。我本來想舉報他們，但是……我應該舉報的。這件事一直讓我耿耿於懷，所以我留下了這篇評論。」

由於近期中日關係緊張，大量陸客轉移至南韓遊玩，相關事件因此躍上南韓各大新聞。據悉，中籍旅客在濟州島隨地排便的亂象不只這起，今年10月6日一名韓國網友也指出參觀濟州島另一景點龍頭海岸時，也目睹一名女性觀光客抱著幼童蹲在地上讓孩子大便。事後，該名女子不僅未清理排泄物，還將用過的濕紙巾直接丟進海裡，行為舉止令人傻眼。



韓媒《中央日報》也回顧，今年10月在首爾市中心的景福宮（朝鮮王朝重要宮殿）曾發生一名70多歲中國籍遊客在石牆邊隨地便溺的事件。韓媒《每日經濟》則進一步統計，近期南韓遭遇中國籍旅客類似「隨地便溺」行為的案例已累積4起。當地網友強烈不滿，認為在振興觀光的同時，政府更應兼顧環境與觀光品質。

