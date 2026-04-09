陸客稱「中國台灣」遭禁入境2年 劉世芳：照台灣法律來

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

去年一名陸客申請來台觀光，遭人檢舉在小紅書發布影片稱「中國台灣」，移民署以惡意貶損中華民國尊嚴為由，拒絕該陸客入境2年；梁男提訴願仍遭行政院駁回。對此，內政部長劉世芳今（9）日表示，任何人到台灣來，「請按照台灣人的法律規定」，從事任何合法合規的活動。

內政部長劉世芳。（圖／資料照片）

劉世芳今早赴立法院內政委員會備詢前接受媒體訪問，針對陸客稱「中國台灣」遭移民署拒絕入境2年一事，劉世芳回應，任何人、外國人只要申請到台灣來，都要按照我《入出國及移民法》或大陸地區人民到台灣等相關規定。

廣告 廣告

劉世芳強調，踏上台灣土地，當然要按照台灣的法律跟規則，所以不管是提行政訴願，或受到移民署禁止再入境，政府都是依照規定來辦理；同時她也呼籲，任何人到台灣來，請按照台灣人的法律規定，從事任何合法合規的活動。

延伸閱讀

雙王之戰？民進黨擬推鄭麗君選台北 蔣萬安：持續專注市政

蜜獾贏了！「無良公關」造假抹黑遭判刑 徐巧芯霸氣回應網暴動

影/小貓熊要來了？林奕華：明天雙城論壇有新亮點