陸客赴日急凍！日網友曬池袋街頭「空無一人」 全網驚呆

日本首相高市早苗「台灣有事」言論引發中日關係危機，陸客赴日旅遊急凍，日本網友曝光東京知名鬧區池袋的景象，竟在近下午3時左右「空空蕩蕩」，引發討論。

這名日本網友以「中國人消失了？」（中国人消えた？）為題，在社群媒體X發文，他po出一張池袋街景照，表示拍攝時間為19日下午2時46分，顯示平日熱鬧非凡的池袋，竟空空蕩蕩，幾乎沒有人，他表示，「這樣的池袋安靜又舒服，歡迎大家來玩。」

這則貼文曝光引發熱議，有人表示，「平常熱鬧的池袋，如今人潮稀少，能悠閒度過，真的令人開心」、「哇，真像回到以前的池袋……移民入侵問題迫在眉睫，所以看到這貼文讓我打起精神。」

但也有人持不同看法，「如果這不是暫時的，景氣就會衰退。觀光客不來的地區，產業該如何生存？一個系統崩壞，會牽動更多系統崩壞」、「那天我住飯店時，也有不少中國人在啊？不管怎樣都無所謂啦。」

池袋是東京最繁華的地區之一，且聚集大量來自大陸的移民，其中池袋站西北方一帶形成「新中國城」，許多餐廳販賣道地中華料理，也有許多商店以大陸人為主要客群。

