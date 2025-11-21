陸客赴日急凍…池袋街頭「空無一人」？台旅遊達人揭真相

日本首相高市早苗「台灣有事」言論引發中日關係危機，導致陸客赴日旅遊急凍，有日本網友po出東京知名鬧區池袋街頭，竟空空蕩蕩，引發熱議，台旅遊達人透露，此為「西口」，平日人潮本就不算太多。

東京是熱門觀光景點。（示意圖／Pixabay）

日本旅遊達人林氏璧經營的臉書「日本自助旅遊中毒者」表示，這張日本網友po出的照片，是東武鐵道池袋站西口出來，「我是很少逛到池袋西口啦，我比較常去的是池袋東口延伸到太陽城那段路。我想問問大家，西口這裡人潮本來就沒很多吧？我覺得東口多很多。」

他並分享今年初去東武百貨採訪、4月平日早上9時44拍攝的照片，文章並建議，「應該要去觀光客更多的地方照照看吧。不過拍照的時間也很重要，我看前幾天有人照晚上的淺草說都沒人，淺草本來晚上人就很少好不好，所以我超愛去晚上夜遊淺草寺的。」

一名日本網友以「中國人消失了？」（中国人消えた？）為題，在社群媒體X發文，並po出一張池袋街景照，表示拍攝時間為19日下午2時46分，顯示平日熱鬧非凡的池袋，竟空空蕩蕩，幾乎沒有人，他表示，「這樣的池袋安靜又舒服，歡迎大家來玩。」

