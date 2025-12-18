陸客赴日觀光增幅大縮水！ 和服出租業者：營業額降兩三成

日本政府公布11月陸客來訪人數，雖然年增3%，但相較過去雙位數的增幅，這回大幅縮水，不少觀光相關業者指出，團體客幾乎消失，還有和服出租店，營業額減少了兩三成。凸顯中日關係持續緊張，日本首相「高市早苗」則再度表示，對於「台灣有事」言論，不會改變一貫立場。

中日關係緊張，日本觀光業遭受衝擊。（示意圖片／shutterstock 達志影像）

日本政府最新公布的11月陸客來訪數據顯示，雖然年增3%達到56萬2600人，但相較過去雙位數的成長幅度已大幅縮水。多位觀光業者反映，團體客幾乎消失，和服出租店營業額更減少兩三成。此現象凸顯中日關係持續緊張，而日本首相高市早苗則重申，對於「台灣有事」的言論，不會改變日本一貫立場，並表示將持續敞開與中國的對話大門。

在日本熱門景點淺草寺雷門，許多遊客穿著和服漫步於街頭，但團體旅客的身影已明顯減少。一位甜點店店長表示，與以往相比，現在幾乎看不到團體客，散客每天也只有一兩組。和服租借公司營運經理也指出，營業額已下降約兩三成左右。

日本於週三公布的11月大陸旅客數據顯示，推算人數為56萬2600人，雖較去年同期增加3%，但相較過去維持兩位數以上的成長幅度，如今已大幅縮水。更值得注意的是，往年配合農曆春節長假，每天約有50到60件日本簽證申請，而今年僅剩7到8件。

這樣的情況被認為是因為陸方極度不滿日本首相高市早苗關於「台灣有事」的言論。大陸外交部發言人郭嘉昆敦促日方恪守中日四個政治文件精神，實際反思糾錯，並要求撤回高市首相的錯誤言論。面對陸方週二再次要求撤回言論的壓力，高市早苗回應表示會持續敞開與中國的對話大門，同時強調關於台灣的言論並未改變日本的立場。高市早苗指出：「我對『存亡危機事態』的相關答辯，不能改變日本政府的一貫立場。」她還特別強調要讓日本變得強韌富足，推向世界高峰，並希望能盡快與美國總統川普再度會面。

