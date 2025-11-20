陸客退訂潮！「池袋變空城」罕見景象曝 日網喊舒服：感謝高市早苗

中國呼籲陸客不去日本，網友PO照片透露池袋街頭空蕩蕩。翻攝自X



日本首相高市早苗日前的「台灣有事」言論，引發中國強烈不滿，北京自14日建議國人避免赴日旅遊，消息一出，中國航空公司、旅行社、郵輪行程陸續出現大規模退訂潮，機票、住宿乃至郵輪靠港行程紛紛取消，有日本網友PO出池袋街景，直呼中國人消失後「清爽多了」、「謝謝高市」。

中國航空、南方航空、東方航空等航空公司近期宣布，原訂前往日本的航班可免費取消或更改。多家中國旅行社也出現團體旅遊「整團撤銷」的情形。中國國營郵輪「愛達地中海號」18日從福建廈門出發，原定20日上午靠泊沖繩縣宮古島平良港，卻在最後一刻通知乘客無法下船，僅在港口停泊，成為首批受影響的大型旅遊團。

根據日本觀光局最新統計，今年10月訪日中國旅客達71萬5700人，為所有外國旅客中的第二大來源，僅次於韓國的86萬7200人。分析指出，若中國持續抵制赴日旅遊，日本觀光消費恐將受到明顯衝擊，且中國態度可能同步影響香港旅客赴日意願。

然而在日本國內，部分民眾對中國觀光客減少卻抱持正面態度。近日，有日本網友在社群平台X上貼出東京池袋平日下午3點的照片驚呼：「中國人消失了？池袋竟然這麼空曠舒服，大家快來看看吧！」，畫面中可看到池袋街頭罕見空曠，與過往人潮洶湧的景象大相逕庭。

該名網友還特別附上相簿截圖證明照片並非AI生成。這則貼文至今累積超過434萬次瀏覽，引發大量討論。網友紛紛留言表示：「這就是高市效應」、「真的變得很舒適」、「昨天鎌倉人也變少了」、「京都街上難得好走，電車也不擠」，也有民眾透露，石垣島街頭現在幾乎完全看不到中國旅客。

池袋站周邊由於聚集大量中國餐廳、商品店與中國人經營的手機店，向來遊客眾多，還被形容是新興「新唐人街」，如今人潮明顯減少，反讓不少日本網友直呼「終於恢復安靜」，甚至有人留言感謝高市早苗：「謝謝妳讓東京變得清爽多了！」

不過，野村綜合研究所警告，若中國旅客減幅重演2012年釣魚台事件規模，日本觀光消費額可能減少1兆7900億日圓。日本經濟安全保障大臣小野田紀美日前表示，「（中國實施經濟制裁）不僅是供應鏈，觀光也可能成為風險。我認為，大家平時應該一邊思考如何降低風險，一邊推動經濟」。

