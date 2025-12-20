陸客金門聚餐猝死！家屬悲痛處理後事 痛批友人勸酒未照顧

林姓陸客前日在金門烈嶼鄉聚餐期間突發身體不適，送醫搶救後，昨仍宣告不治，其家屬今日上午跨海抵達金門處理後續事宜。記者蔡家蓁／攝影

林姓陸客前日在金門烈嶼鄉聚餐期間突發身體不適，送醫搶救後，昨仍宣告不治，其家屬今日上午跨海抵達金門處理後續事宜，林男太太、兒子及親戚共6人，全程神情悲痛，林男太太更對同桌友人頻頻勸酒感到憤怒，認為丈夫疑因飲酒過量枉死，質疑友人未盡照顧責任，要求在場友人出面道歉並負起應有責任。

在金門死亡的林姓陸客太太等家屬今日上午跨海抵達金門處理後續事宜，並在移民署與海基會的官員陪同下通關。記者蔡家蓁／攝影

林男家屬於上午9時30分經小三通抵達水頭碼頭後，在海基會金門行政協調中心專員蔡承棧、烈嶼分駐所長詹前宣及偵查隊員陪同下，先行前往衛生福利部金門醫院查看遺體，家屬見到林男遺體時情緒潰堤，現場多次傳出哭喊聲，場面令人鼻酸。

家屬在醫院完成相關手續後，已將林男遺體暫時移置至殯葬所安置，後續仍須待檢察官完成司法相驗，才能進一步辦理相關後續事宜。家屬表示，目前以釐清事件細節與處理後事為優先，其他不願多說。

隨後家屬轉往烈嶼分駐所製作筆錄，警方向家屬說明事發經過與目前調查進度，並出示餐廳現場監視器畫面及相關照片，協助釐清當時狀況。家屬在觀看畫面後情緒再度激動，痛批林男當時已明顯不勝酒力，甚至出現嘔吐情形，卻未獲得妥善照顧，直言「人都喝到不行了，怎麼沒人顧」，堅持要求在場飲酒友人出面道歉。

據了解，家屬表示林男平日為人熱情，酒量不差，身體狀況良好，並無三高等慢性疾病，此行單純來金門訪友，18日中午即開始與烈嶼友人聚會飲酒，並參加東林玄女廟奠安聯合餐會活動，從中午一路飲酒至晚間，期間都未曾休息，晚間更疑似飲用約200至300CC高粱酒。

部分知情人士指出，烈嶼友人過於熱情，加上金門早晚溫差較大，可能導致林男身體一時無法負荷，最終釀成悲劇；家屬除在醫院見到遺體時情緒失控外，其餘時間大多保持克制，盼能透過司法調查，釐清事件責任歸屬。

警方表示，後續將配合檢察官召開臨時偵查庭，進行司法相驗，以釐清確切死因，相關單位也將持續提供必要協助，確保家屬權益，並依法妥善處理後續事宜。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

