陸客銳減意外造福日本「鋼彈模型」玩家？熱議：購物體驗變好了

最近中日關係因為日本首相高市早苗「台灣有事」的言論而陷入緊張局勢，連帶影響中國遊客赴日旅遊的意願，甚至是被強制取消航班，導致前往日本的中國觀光客人數明顯減少許多。這波抵制旅遊的風潮雖然對日本觀光業造成衝擊，但也意外改變了當地零售市場的生態，特別是在動漫周邊與模型販售的領域出現了明顯變化，買起東西來不需要再人擠人的排隊，或是怕中國黃牛掃貨。

少了掃貨黃牛，購物體驗提升。（示意圖，圖源：Getty Images）

許多日本網友最近在 X（推特）上討論，指出從中國遊客大幅度減少後，前往實體店面購買模型變得超級順利。過去凡是熱門的鋼彈模型，往往一上架就會被搶購一空，或是需要大排長龍、抽整理券才能入場；但現在不只是不需要跟著人潮擁擠排隊，店內的購物環境和流程都變得舒適非常多。

