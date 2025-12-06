陸客闖日平交道被撞死 家屬「反控1事」討1億賠償金

國際中心／游舒婷報導

今年1月，有兩名到日本旅遊的20歲中國籍女性在山陽電鐵的平交道內遭到電車撞擊身亡，日媒報導指出，兩名女子的父母向當地法院提告，稱平交道僅有「日文警告牌」，要求約1億3900萬日圓（約新台幣2880萬元）的損害賠償。

陸客在日本平交道遭撞，家屬向電鐵公司提告。（示意圖／翻攝自pixabay）

日媒報導指出，死者的家屬主張，事發平交道現場僅有日文警示標示，兩人誤闖平交道內，可能是因為誤以為那裡是等候區。家屬認為，山陽電鐵未對高風險平交道採取足夠的防護措施，駕駛也未盡到注意義務。

回顧這起事件，事故發生於今年1月9日下午，兩名死者當時站在平交道遮斷桿內側，原告指出，兩人當時可能是想穿越與鐵軌平行的國道斑馬線，並在等候紅燈時，誤認了平交道的等待區域。平交道中央雖有「此處為平交道內」的日文標示，但因地形與結構容易造成誤解，屬於極易誘發事故的危險場所。

原告代理律師表示，中國境內設置鐵路平交道的地方極少，真正了解如何通過平交道的人並不多。對此，山陽電鐵則回應，目前尚未收到訴狀，因此無法發表評論。

