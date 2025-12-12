陸客驟減！日本飯店大降價 南韓觀光客訂房量飆5倍

日本因陸客大幅減少，許多觀光景點的飯店對南韓祭出超殺優惠，使南韓民眾到日本觀光的需求大增。（示意圖／unsplash）

日本許多觀光景點的飯店因陸客減少竟出現降價潮，促成南韓觀光客大舉湧入日本各地城市，相關訂房量甚至暴增5倍之多。儘管日本政府研議調高出國稅及住宿稅，使觀光客旅遊成本可能上升，但南韓赴日旅遊需求仍持續飆升，呈現一波「日本旅遊回流」。

根據韓媒《News1》報導，日本來自大陸的團客縮減後，各地觀光景點的飯店出現過多空房，眾業者為填補缺口，紛紛向最大海外市場之一的南韓推出短期超殺特價，再搭配東南亞治安不穩、物價攀升，南韓旅客的日本自由行與團客需求同步升溫。

南韓大型旅行社「Hana Tour」指出，今年日本行程預訂量較去年同期增加25%至30%，東京、大阪、福岡等主要城市更接近倍增；而四國、南九州等過去較冷門的地方城市，因航線增班與特價促銷帶動，預訂量更暴衝至500%。該業者透露，日本許多地方飯店因大陸團客缺口明顯，開始針對南韓市場祭出優惠，促銷期甚至一路延長到2026年3月。

另一家旅行社「Yellow Balloon」也觀察到相同趨勢，今年第四季日本行程略增2.3%，增幅主要來自四國、本州等地方航線，而非東京、大阪等傳統觀光熱點。KyowonTour則表示，今冬（12月至翌年2月）整體旅遊預訂中，日本占比達21.9%，較去年提升2.5個百分點，人氣最高的目的地依序為札幌、松山、福岡、大阪與對馬島。

自由行平台Interpark也顯示日本旅遊熱度持續升高，截至12月10日，日本住宿交易額較去年增加26%，東京、大阪、福岡占比高達68%，札幌與沖繩等地也小幅成長。業者指出，由於日本飯店大幅下修房價，連原本偏愛東南亞自由行的客群也紛紛轉往日本，帶動日本旅宿住房率回升。

然而，日本政府與執政黨自民黨近期考慮將「國際觀光旅客稅（出國稅）」從目前的1000日圓調漲至3000日圓，住宿稅也可能跟進，引發部分業界擔憂。旅遊業者分析，若稅負上升，短天數旅客可能轉向大陸等鄰近國家旅遊，而明年2月大陸春節若赴日客量下降，可能成為日本飯店房價變動的關鍵轉折點。

