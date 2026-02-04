陸宣布上海居民可赴金、馬自由行 蕭旭岑：國共論壇成果

國共兩黨智庫共同舉辦「兩岸交流合作前瞻論壇」今於中國大陸北京揭幕。國民黨提供



記者周志豪／台北報導

新國共論壇昨落幕，陸方今宣布上海居民可赴金門、馬祖自由行。國民黨副主席蕭旭岑表示，國民黨此行目的是為了台灣產業與民眾發聲，建立溝通平台，昨論壇宣布共同意見，今大陸就立刻有相關政策，代表國民黨在做實事。

蕭旭岑指出，今天對岸宣布的政策「只是開始」，未來在兩黨重啟溝通平台下，會讓台灣更多的產業與民眾都能受惠，這也是國民黨要繼續努力的目標，未來會研究讓平台定期化，針對重要議題領域繼續溝通交流，嘉惠台灣老百姓。

至於此行是否為後續鄭習會鋪路？蕭旭岑回應，今天剛好是立春，是一年的開始，也是兩岸關係重新從冬天走向春天，最重要是兩岸要能春暖花開，相信未來更高層的互動，在兩黨建立起互信跟溝通平台之下會「水到渠成」。

國民黨智庫副董事長李鴻源表示，此行就是「務實」兩字，很高興在觀光上有突破；此行破冰後，未來希望產學研一起，結合兩岸民眾共同福祉，「和平就來了」，這雖然是小小的一步，但其實是未來兩岸非常重大的里程碑。

蕭旭岑呼籲，民進黨不要再浪費時間持續意識形態的口水，應該回頭思考如何運用兩岸溝通平台，為兩岸民眾謀福利，透過民眾切身相關的議題，兩岸努力合作避免戰爭與衝突，這是國民黨未來努力的方向。

