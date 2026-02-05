陸宣布上海居民擬赴金馬旅遊 蔣萬安：大家要做出智慧決定

[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導

在國共兩黨智庫論壇於北京落幕後，大陸方面釋出將恢復上海居民赴金門、馬祖旅遊的訊息，引發各界關注。對此，台北市長蔣萬安今（5）日表示，無論是觀光、文化或城市交流，兩岸之間的交流本質上是正面的發展，呼籲大家「做出有智慧的決定」，以人民福祉為最重要考量。

蔣萬安表示，「兩岸之間的觀光交流都是好事，我想大家都應該做出有智慧的決定，為人民來謀求福祉。」（圖／記者鄧宇婷攝）

大陸文旅部昨日發布公告指出，為促進兩岸人員往來的正常化，以及推動各領域交流回歸常態，將於近期恢復上海居民前往金門、馬祖旅遊。目前相關配套作業仍在籌備中，並期盼兩岸旅遊業界能加強溝通，提供完善的旅遊服務與產品。

廣告 廣告

陸委會隨即回應指出，我方現行法規並未限制上海居民赴金門、馬祖旅遊，不過實務上仍須經由福建，再搭乘「小三通」客船前往，實際旅客人數仍有待觀察。陸委會也直言，當前兩岸旅遊交流的障礙，外界皆心知肚明源自陸方，並呼籲對岸此次將於近期放寬陸客來台的限製，不要只說不做。

蔣萬安今日上午出席第14屆台北國際動漫節開幕活動前，接受媒體訪問時回應此議題。他表示，「兩岸之間的觀光交流都是好事，我想大家都應該做出有智慧的決定，為人民來謀求福祉。」

更多FTNN新聞網報導

鄭麗文談「我們是中國人」 蔣萬安直言：我是台灣人

是否反映小紅書、共機問題？雙城論壇完成水治理、職訓合作簽署 蔣萬安盼台海不再有呼嘯與波濤

雙城論壇贈禮細節曝光！上海市長龔正以玉蘭瓷瓶贈蔣萬安：情誼潔如玉蘭、堅如磐石

