陸宣布 恢復上海赴金馬旅遊

大陸文旅部4日宣布「近期恢復上海民眾可赴金門、馬祖旅遊」。圖為過去大陸「金廈一日遊」觀光船必遊景點。（本報資料照片）

「國共兩黨智庫論壇」3日提出恢復兩岸人員正常往來等共同意見後，大陸文旅部4日即宣布「近期恢復上海民眾可赴金門、馬祖旅遊」。大陸國台辦發言人陳斌華表示積極支持，樂見其成，也盼民進黨正視主流民意，解除兩岸人員交流的禁限，盡早恢復大陸居民赴台旅遊。陸委會則說會有多少來客還待觀察，並強調目前兩岸旅遊的人為障礙是陸方造成，希望這次宣布不要只說不做。

兩岸觀光重啟 屢有契機屢卡關

兩岸近年旅遊發展有諸多曲折。陸方從2019年8月開始，片面宣布暫停赴台自由行，之後更因新冠疫情，導致兩岸包含自由行與團客遊的觀光交流全面中斷。至2024年4月，立法院國民黨團總召傅崐萁率藍委訪問大陸後，大陸文旅部在疫後首次開放福建居民可赴馬祖旅遊，同年8月底進一步恢復福建居民可赴金門觀光，兩岸旅遊出現恢復契機。

2024年底，雙城論壇在台北舉行，上海副市長華源宣布將推動上海民眾赴台團客旅遊，旅遊路線一定包括台北市；2025年1月大陸文旅部宣布將恢復福建上海居民赴台團遊。但這波機會在賴清德總統於同年3月發布5大國安威脅因應策略（賴17條）後，兩岸關係直線下滑，且我方堅持透過台旅會、海旅會的「觀光小兩會」協商，卻一直卡關而未落實。

陸委會回應 人為障礙 陸方造成

中斷近10年的國共論壇3日舉行後，提出恢復兩岸人員正常往來等15條共同意見，4日大陸文旅部送上大禮包，宣布將於近期恢復上海居民赴金門、馬祖旅遊，希望兩岸旅遊業界加強溝通對接。

大陸國台辦發言人陳斌華昨日透過「答記者問」回應，文旅部是順應兩岸同胞熱切期盼加強交流往來的切實舉措，回應台灣要和平、要發展、要交流、要合作的主流民意，對此積極支持，樂見其成。

但陳斌華指出，希望民進黨正視台灣主流民意和業界呼聲，解除對兩岸人員往來和各領域交流合作的阻撓與禁限，盡早恢復大陸居民赴台旅遊。

陸委會方面回應，目前我方法規沒有限制上海居民到金門馬祖旅遊，只是先到福建再坐「小三通」客船抵達，會有多少來客尚待觀察，並強調當前兩岸旅遊的人為障礙，眾所周知是陸方造成的，此次放寬陸客限制希望不要只說不做。

國民黨副主席蕭旭岑4日率團會見大陸全國政協主席王滬寧時表示，這次論壇只是一個開始，未來希望雙方進一步深化交流，共創榮景嘉惠台灣。他說，絕大多數台灣民眾希望兩岸維持溝通管道，繼續交流交往，尤其透過適當溝通平台，解決兩岸交流中的各項問題，消弭因交流不夠的影響。

蕭旭岑會見王滬寧 期待深化交流

蕭旭岑會中表示，兩岸在1992年達成「各自以口頭方式表述，海峽兩岸均堅持一個中國原則的共識」，這就是大家熟知的「九二共識」。不過蕭並未說出真正完整的原汁原味：「雙方雖均堅持一個中國的原則，但對於一個中國的涵義，認知各有不同」。

王滬寧表示，在新形勢下願在堅持「九二共識」，反對台獨的政治基礎上，加強與國民黨在內的台灣各黨派團體和各界人士的交流交往，團結廣大台灣同胞，推動兩岸交流合作，深化兩岸融合發展，為兩岸謀和平，為同胞謀福祉，為民族謀復興。