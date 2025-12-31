陸宣布「正義使命-2025」軍演結束 國防部最新聲明

大陸今晚宣布圍台軍演結束，我國防部考量「料敵從寬」原則，仍調整兵力維持應處。圖為國防部發言人孫立方中將。（國防部提供）

中共東部戰區今（31）日晚間正式宣布，「正義使命-2025」圍台演習已完成各項任務。對此，我國防部也發布聲明指出，考量仍有相當數量共軍機、艦進入我應變區等因素，已調整兵力維持適切應處；同時，國防部也要求各部隊，應讓受影響之官兵獲得適切休整。

國防部今日表示，針對共軍宣稱其針對性軍演已「完成各項任務」，考量仍有相當數量共軍機、艦進入我應變區等因素，國軍秉「料敵從寬」原則，已完成相對性三軍兵力調整規劃，維持適切應變機制。

此外，國防部也要求各級部隊，對於受應對敵情任務影響休假之官兵，應完成補休假規劃，並充分說明溝通、落實，期使部隊獲得適切休整。

國防部最後強調，中共窮兵黷武的挑釁行徑，危害區域安全穩定，已受到國際社會民主友盟讉責。國軍將持續有節、有序、有管制地冷靜應處，堅定守護國家主權、民主自由及人民生命財產安全。

