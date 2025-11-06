陸將主辦APEC峰會 陸委會：堅守台灣地位和尊嚴

（中央社記者李雅雯台北6日電）中國大陸擔任2026年APEC峰會主辦方，中國大陸國台辦重申以「一中原則」處理台灣與會事宜。陸委會回應，明年與會狀況恐怕不會好，將努力堅守台灣的會員國地位和尊嚴。

大陸委員會（陸委會）6日下午召開例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持。

2026年APEC峰會在中國大陸廣東深圳召開。中國大陸國務院台灣事務辦公室（國台辦）發言人張晗5日表示，做為明年亞太經濟合作會議（APEC）活動東道主，將按照「一中原則」和APEC有關備忘錄處理台灣參會事宜。

梁文傑今天回應，對岸立場表示得很清楚，如果台灣要參加明年APEC峰會，必須符合「一中原則」。對於各個可能狀況，政府都會加以審慎評估，也會努力堅守台灣的會員國地位和尊嚴。

梁文傑舉例台灣參與2014年APEC北京峰會經驗。

他說，當年由前副總統蕭萬長代表前往，北京做為主辦方，在整個過程用各種方式貶低台灣的會員國地位，例如，未按APEC慣例派特使遞邀請函，把這件事情當作兩岸間的事，僅派時任國台辦副主任龔清概遞出邀請函。

梁文傑提到，當時蕭萬長與時任日本首相安倍晉三會談、與時任美國國務卿凱瑞（John Kerry）會晤，在APEC峰會期間均未能對外透露，返台才能說明。在時任總統馬英九執政期間尚且如此，「我想明年APEC（峰會）狀況一定不會比2014年好」。

梁文傑強調，對於各個狀況會審慎評估，也會努力堅守台灣的會員國地位和尊嚴；距離明年APEC峰會還有1年，在這1年間，兩岸關係可能會有些改善、國際情勢也可能會有些變化，現在僅是以2014年為例，對外說明可能情形。

中國大陸明年第3度擔任APEC峰會主辦方，先前兩次分別為2001年10月在上海、2014年11月在北京。（編輯：周慧盈）1141106