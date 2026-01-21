陸將打造全球首艘核動力貨櫃船

根據英國航運相關網站表示，中國大陸的江南造船廠正規劃建造一艘可載運約二萬五千個貨櫃的核動力貨櫃船，一旦計畫落實，將成為全球首艘以核能作為推進動力的商用貨櫃船，為國際航運史寫下新頁。

分析師指出，核能推進過去主要應用於航空母艦與潛艦，此次若成功導入貨櫃船，將對正面臨減碳壓力的商業航運帶來深遠影響。業內人士指出，該輪最快可能於十年後動工，江南造船廠也規劃投資興建專用設施，未來可量產核動力商船，但相關造船廠建設成本目前尚未對外揭露。

該核動力貨櫃船將採用第四代核能系統，以釷基熔鹽反應爐為核心，輸出功率約二百兆瓦，設計操作年限可達四十年。支持者認為，核能具備零排放、航程長、無須頻繁補充燃料、營運成本較低及可維持高速航行等優勢，將有助於航運業實現深度減碳。

分析師強調，相關監管與安全疑慮仍未消除。外界關注，未來究竟由哪個政府機構核准該輪的建造與營運，及核動力商船能否大規模部署，仍存有高度不確定性。

此一消息發布之際，中國造船業正面臨地緣政治與市場雙重壓力。二○二五年前九個月，中國造船廠以載重噸計仍拿下全球約六成五的新船訂單，但已低於二○二四年同期的七成五，近月新訂單也明顯下滑。同時，美國總統川普宣布，擬推動重振美國造船產業計畫，涵蓋港口基礎設施與新技術，意圖削弱中國大陸在全球造船市場的主導地位。在此背景下，中國船舶集團有限公司作為江南造船廠母公司，正加速調整產業布局，將重心轉向深海鑽探船、郵輪與核動力船舶。